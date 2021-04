Tjeenk Willink koerst op dunner regeerakkoord: ‘Anders staat oppositie buitenspel’

De verkenning is niet zijn eerste: ‘beroepsinformateur’ Tjeenk Willink was al van de partij in 1994, 2010 én 2017, maar het dreigt wel zijn moeilijkste te worden.

Grote vraag is nu vooraleerst wat de positie is van VVD-leider Mark Rutte, toch de leider van de grootste partij in de Tweede Kamer. Nadat bleek dat het Rutte was in de eerste verkenning had gesproken over CDA’er Pieter Omtzigt (wat uitmondde in het zinnetje ‘functie elders’), sloten SP en ChristenUnie kabinetsdeelname uit zolang Rutte de VVD leidt.