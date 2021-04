Tjeenk Willink gaat voor een formatie 2.0: meer inhoud, minder poppetjes en kleintjes eerst

De informatie verkeert in grote (vertrouwens)crisis nadat bleek dat VVD-leider Mark Rutte in de eerste verkenning had gesproken over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Sindsdien is het wantrouwen tussen partijen onpeilbaar diep: SP en ChristenUnie willen niet meer met de VVD in een kabinet als Rutte die partij leidt. Toch heeft Tjeenk Willink hoop tot een ‘beetje harmonieus gezelschap te komen’. Hij zegt bovendien dat de verkeerde bestuursstijl niet op één persoon hangt, zoals Rutte, maar dat dit een proces van jaren is geweest. ,,Het gaat in de politiek niet om personen, maar om functies. Je kunt van iemand die tien jaar premier is geweest niet beweren dat er niets van deugt.”