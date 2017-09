Tieners en baby's beter beschermd tegen meningokokken

Kinderen van 14 maanden krijgen sinds 2002 één inenting tegen meningokokken type C aangeboden. Die aanpak lijkt te werken: sindsdien is het aantal ziektegevallen door dit type C sterk gedaald.

Besmettingen met meningokokkenbacterie type W komen echter steeds meer voor. Dat steeg van gemiddeld vier per jaar (in de jaren voor 2015) naar 50 (in 2016). Dit jaar (gemeten tot 1 augustus) is het aantal besmettingen al opgelopen tot 47. Daarom heeft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) op advies van een deskundigenberaad besloten vanaf 2018 het vaccinatieprogramma uit te breiden. Kinderen krijgen vanaf volgend jaar een combinatievaccin dat beschermt tegen typen A, C, W en Y.

Niet alleen baby’s, maar ook jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs ontvangen een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokken.

Besmetting