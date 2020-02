Tienduizenden AOW’ers lopen geld mis: ‘Maak extraatje automatisch over’

De overheid moet er actief voor zorgen dat ouderen de ondersteuning krijgen waar ze recht op krijgen, zo zal de ANBO maandag betogen tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. De belangenorganisatie stelt dat de voortgaande digitalisering van de samenleving de meest kwetsbare groepen treft. Voorzitter Liane den Haan: ,,Deze mensen kunnen door laaggeletterdheid, analfabetisme of een beperking niet digitaal communiceren met de overheid en lopen zo de ondersteuning mis waar zij juist zoveel baat bij hebben.”



Dat tienduizenden senioren nu te weinig geld krijgen om van rond te komen, komt onder meer doordat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) grote moeite heeft om de groep niet-gebruikers in beeld te krijgen. Zij beschikt namelijk niet over de inkomensgegevens waarover bijvoorbeeld de Belastingdienst en het UWV wel over beschikken. Privacywetgeving verhindert dat deze gegevens worden gedeeld. Het is daardoor ook niet mogelijk om iedereen gericht te bellen, een kaartje te sturen of eventueel een huisbezoek af te leggen om ze aan de aanvullende uitkering te herinneren.