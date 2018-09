Thierry Aartsen zegt sorry voor oude treintweet: ‘Ik heb mensen onnodig gekwetst’

Over de beëdiging ontstond de afgelopen dagen behoorlijk ophef, ook binnen de VVD-gelederen. Zo riep VVD-wethouder en locoburgemeester van de gemeente Wormerland Rob Berkhout om de installatie te blokkeren. ,,Ik kan mij niet voorstellen dat wij gezamenlijk zo’n eikel erbij willen hebben’’, schreef Berkhout.



Ook Bert Homan, VVD-raadlid in Assen, trainer-coach van VVD-politici, vindt dat Aartsen zich terug moet trekken als kandidaat-Kamerlid. ,,Kerel het lijkt stoer, maar is een politicus en kandidaat-Kamerlid onwaardig. Trek je terug, dit kan echt niet’’, twittert hij.



In een toelichting zegt Homan, die in strijd was met Henry Keizer om het partijvoorzitterschap: ,,Die tweets kunnen echt niet. Maar hij staat op de lijst. Hadden we bij de selectie wellicht scherper moeten zijn. Ik vind dat het Kamerlidmaatschap een eer moet zijn en niet een stap in je loopbaan. Mensen wegzetten is nooit goed.’’