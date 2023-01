Testplicht Chinezen houdt virus niet tegen, maar is wel beter voor de beeldvorming

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) hield lange tijd vol dat er geen reden was om acute reisbeperkende maatregelen in te voeren. En toch gaat Nederland overstag: behalve een testplicht vooraf wordt passagiers op vluchten uit China ook geadviseerd een mondkapje te dragen.

De draai van Kuipers komt niet doordat hij de corona-uitbraak in China opeens als een groter gevaar ziet dan voorheen, zo blijkt uit zijn brief aan de Tweede Kamer . Aan de hand van beschikbare data concludeert het RIVM dat er op dit moment ‘geen extra dreiging bestaat door reizigers uit China’.

Virus vindt toch wel zijn weg

Chinezen worden vooral ziek door reeds bekende omikronvarianten van het coronavirus. Maar omdat omikron in Europa al uitgebreid voorkomt, zal een testverplichting volgens het Outbreak Management Team ‘geen belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van COVID-19 infecties in Nederland’.

Meer zorgen heeft het OMT over het mogelijk opduiken van een nieuwe variant die ziekmakender zou zijn dan omikron. Omdat China maar weinig data deelt, is er weinig zicht op zo’n mogelijke ontwikkeling. Maar zelfs als zo’n zorgwekkende, nieuwe variant ontstaat, dan heeft het verleden geleerd dat een testplicht weinig uithaalt, stelt het OMT. Ofwel: het virus vindt toch wel zijn weg.

Dat het kabinet desondanks tot een testplicht besluit, heeft een andere reden. En die is politieker van aard. Na Italië voerden steeds meer EU-landen zo’n plicht in. Het kabinet wil Europees niet uit de pas lopen. Een wirwar aan verschillende regels binnen de EU is verwarrend voor reizigers, omdat die binnen de Europese grenzen vrij kunnen reizen. Maatregelen die nodig worden geacht zijn bovendien effectiever als die in Europees verband worden genomen, is de overtuiging.