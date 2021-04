Terrassen moeten om zes uur 's avonds dicht, op Koningsdag ‘geen versoepeling’

De horecabranche vindt de terrasrestricties niks, maar een ingewijde rond het kabinet zegt: ,,Het gaat in stappen, bij de volgende stap wil je weer meer mogelijk maken.” Volgens deze bron is het niet de bedoeling om de versoepelingen al op Koningsdag 27 april te laten ingaan, als veel mensen een vrije dag hebben. Op het terras zijn twee mensen per tafel welkom, tenzij het om huishoudens gaan: dan mag het gezelschap groter zijn.

Hoewel de besmettingscijfers nog relatief hoog zijn, staan diverse seinen toch op groen, stelde het kabinet gisteren. In het Catshuis kregen bewindslieden zondag ‘lichtpuntjes’ voorgespiegeld, zei minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD): ,,In de ziekenhuizen is het nog razend druk, maar we zien wel een afname in het dagelijks aantal mensen dat in het ziekenhuis belandt.’’