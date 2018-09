Tegenvaller van 212 miljoen euro op onderwijs

Troonrede LIVE I 'Studenten worden nu dubbel geraakt'

16:32 Koning Willem-Alexander zei vanmorgen in zijn jaarlijkse troonrede dat meer Nederlanders moeten voelen dat het beter gaat in Nederland. Maar ziet de oppositie dat ook terug in de plannen van Rutte III voor volgend jaar? Volg alle ontwikkelingen rond Prinsjesdag hieronder op de voet met ons liveblog.