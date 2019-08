Taxirit wordt weer duurder

Weer stapt FvD’er over van Baudet naar Otten

15:22 Opnieuw stapt een volksvertegenwoordiger van Forum voor Democratie over naar Henk Otten, de bij FvD vertrokken politicus die nu een eigen partij wil oprichten. Het gaat om Cornelis van den Berg die voor FvD in de Provinciale Staten zit in de provincie Flevoland.