Syrië-dossier zet coalitie onder hoogspanning

Bloks eigen partij de VVD wijst er ook op dat het juist Blok was die kort na zijn aantreden begin dit jaar het hulpprogramma (waar uiteindelijk 25 miljoen euro mee gemoeid was) stopzette. Maar de partij heeft er geen behoefte aan dat alle interne adviezen aan het vorige kabinet over de hulp openbaar worden. Vrijwel de hele Kamer eist echter dat Blok die alsnog naar de Kamer stuurt. Alleen de VVD en oppositiepartij PvdA (die samen het vorige kabinet vormden) zijn tegen. Volgens hoogleraar volkenrecht André Nollkaemper, die het kabinet normaal adviseert bij inmenging in oorlogssituaties, was de hulp in strijd met het internationaal recht. Onder andere omdat de Veiligheidsraad van de VN er geen toestemming voor heeft gegeven.



Volgens VVD'er Sven Koopmans waren er bij voorbaat aanvaarde risico's. ,,Als er iets is misgegaan, moeten we daar voor de toekomst lering uit trekken.'' Dat laatste vindt ook PvdA-Kamerlid Attje Kuiken: ,,Nietsdoen was destijds ook geen optie. Er waren honderdduizenden mensen op de vlucht voor Assad en IS. We wilden de gematigde oppositie steunen.’’



Maar voor regeringspartijen CDA en ChristenUnie is vooruitkijken en lessen trekken niet genoeg. Voordewind: ,,Het is te makkelijk om te zeggen: wat geweest is, is geweest.’’