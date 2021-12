Sylvana Simons: ‘We hebben nog geen echte lockdown gehad, nog niet echt pijn geleden’

Vraag aan Sylvana Simons (50) hoe ze zich voelt en ze zegt ‘moe maar gelukkig’. De leider van BIJ1, de partij die een 30-urige werkweek voorstaat, werkt zelf ‘een veelvoud’ daarvan. Dat is niet echt practice what you preach, erkent ze. ,,Maar de politiek gaat 24 uur per dag door en het is hard werken, hard strijden. Ik probeer de weekenden echt voor mezelf te houden”, zegt ze, zittend op de hoekbank van haar Haagse pied-à-terre. Op Kamerdagen is Simons in Den Haag, de rest van de week is ze thuis in Duivendrecht.