Superster Rihanna kan blij zijn: Nederland investeert 100 miljoen in onderwijs

Kaag benadrukte bij de VN-vergadering dat onderwijs vrouwen en jongeren de kans geeft op beter werk en een fatsoenlijk inkomen. Nederland richt zich speciaal op kwetsbare groepen zoals vluchtelingen en ontheemden in hun eigen land. Het geld gaat naar het Global Partnership for Education, waar Rihanna ambassadeur van is.



Tot 2023 is elk jaar 20 miljoen euro beschikbaar. Die 100 miljoen komt overeen met het bedrag dat Rihanna eind vorige maand vroeg van de Nederlandse regering voor onderwijsbeleid in ontwikkelingslanden. In haar in het Engels geschreven tweet schreef de superster, vertaald: ,,Hoi Sigrid Kaag en Mark Rutte. Ik weet dat Nederland in februari pleitte voor wereldwijd onderwijs, dus ik zou graag willen dat jullie me steunen! Gaan jullie 100 miljoen dollar geven voor GPforEducation op het Global Citizen Festival op 29 september? Dank je!''



,,Dit klinkt ons als muziek in de oren'', reageerde Kaag gevat, eveneens via Twitter. Maar de beslissing om ruim 100 miljoen te investeren is niet genomen vanwege Rihanna's tweet, laat een woordvoerder van de minister weten. Kaag zei vorige maand al dat Nederland zou investeren in onderwijs in het buitenland. De plannen zouden in New York worden bekendgemaakt.