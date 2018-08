Suikervrije frisdrank en bronwater worden goedkoper

Blokhuis: Geen enkele jongere rookt nog in 2040

27 augustus In 2040 rookt geen enkele jongere nog. Die torenhoge ambitie komt te staan in het preventieakkoord waarover staatssecretaris Blokhuis (VWS) momenteel onderhandelt met diverse partijen. De aanpak van roken is een belangrijk onderdeel van die afspraken.