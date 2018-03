Succesvolle start donorwet: ruim 10.000 extra donoren

Ook Hans Bart, directeur van de Nierpatiënten Vereniging Nederland, is voorzichtig optimistisch. ,,Het is een kwestie van leven en dood, en in die zin wil ik niet in een al te grote juichstemming hierover zijn. Daar is het onderwerp te gevoelig voor. Maar we hadden wel gehoopt op dit effect en zijn blij dat het die kant op gaat.''



Hij ziet echter ook dat veel mensen hun eerdere keuze plots hebben aangepast in een 'nee'. Bart: ,,Ik vraag me altijd af bij mensen die dat doen: ‘wat denk je hier mee te bereiken en wie laat je nou eindelijk de dupe zijn?’ Mensen bepalen echt zelf wat er na hun overlijden gebeurt. Nabestaanden spelen een zeer belangrijke rol wanneer is gekozen voor ‘iemand anders beslist’. Het is heel zorgvuldig afgewogen.''



Minister Bruno Bruins (Zorg) laat weten duizenden extra donoren 'een mooi resultaat' te vinden. ,,Je ziet toch dat zo'n discussie de afgelopen maanden ook effect heeft op het aantal registraties. Toch moeten we voorzichtig zijn met dagkoersen. Dat er dan ook nog duizenden extra mensen 'ja' hebben gezegd, is dubbel winst.''