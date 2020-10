Subsidieaanvraag op elektrische auto niet meer mogelijk; autobranche ‘verbijsterd’

Landelijke oproep voor ruimere opvang vluchtelin­gen Moria: ‘Wegkijken is geen optie’

24 september Met een paginagrote advertentie in verschillende landelijke ochtendkranten, waaronder het AD, roepen vakbonden, advocaten, oud-politici en bekende Nederlanders het kabinet op om een eerlijk aandeel te nemen in de opname van migranten die in het grotendeels afgebrande kamp Moria op Lesbos, Griekenland, verbleven.