‘Stresstest’ moet uitwijzen of leger nodig is bij chaotische Brexit

Op de website Get Ready For Brexit staat een aftelklok. De stand gistermiddag: 14 weken, 1 dag, 7 uur. De tijd tikt door en niemand weet wat er gaat gebeuren. Een no deal dreigt, nu het hoogst onzeker is of de Britse premier Theresa May het akkoord dat ze met de EU sloot door het parlement gaat krijgen.