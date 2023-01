Strafzaak Haagse corruptieaffaire van start: De Mos en co opereerden ‘op slinkse wijze’, stelt het OM

In de rechtbank van Rotterdam start maandag de strafzaak tegen de Haagse oud-wethouder Richard de Mos en zeven medeverdachten. Ze worden beticht van corruptie en omkoping. Wat kunnen we verwachten? Vier vragen.

1. Wat speelt er in deze zaak?

De Haagse corruptieaffaire draait om corruptie en omkoping in de politieke partij van Richard de Mos (1976). Ex-PVV’er De Mos werd na een grote verkiezingsoverwinning in 2018 wethouder en eerste locoburgemeester in Den Haag. Maar snel nadat de Rijksrecherche op 1 oktober 2019 was binnengevallen bij hem thuis en op het stadhuis is de Haagse corruptieaffaire geboren en verliezen De Mos en partijgenoot Rachid Guernaoui hun baan.

Het Openbaar Ministerie verdenkt het duo, een raadslid en vijf bevriende ondernemers in Den Haag onder meer van deelname aan een criminele organisatie, omkoping en schending van het ambtsgeheim (lekken).

De politici en vastgoed- en horecabazen zouden samenspannen: in ruil voor zeker een ton aan donaties aan de partij kregen de ondernemers voorrang, voordeel, geheime informatie, vergunningen en invloed op beleid, stelt het OM. De maximale straffen voor deze misdrijven zijn hoog: lidmaatschap van een criminele organisatie kan leiden tot zes jaar celstraf, evenveel als maximaal opgelegd kan worden voor omkoping.

2. Wie zijn de verdachten?

Behalve De Mos, Guernaoui en Groep de Mos-raadslid Nino Davituliani zijn ook twee uitbaters van een Haags zalencentrum verdachte, evenals drie ondernemers uit de vastgoedwereld. Deze ondernemers sponsorden De Mos. Het gaat vooral om donaties aan de partij, al beschouwt het OM ook twee boottochtjes van De Mos op het IJsselmeer met vastgoedondernemers, een houten vloer en het uitlenen van een hijskraan als persoonlijk profijt voor de oud-PVV’er. Doneren aan politieke partijen is legaal, maar volgens Justitie waren de betalingen bedoeld als steekpenningen.

In ruil voor de partijsponsoring deden de politici van Groep de Mos veel terug, stelt het OM. De horecaondernemers kregen een nachtvergunning voor hun zalencentrum, de vastgoedondernemers lanceerden een plan voor erfpachtkorting dat door Groep de Mos werd ingebracht bij de collegevorming. En de donateurs dachten -en schreven zelfs letterlijk- mee aan beleidsteksten. De vastgoedbazen pronkten onderling dat ze ‘dicht bij het vuur’ zitten zonder zichtbaar gelieerd te zijn aan De Mos.

Door de innige relatie tussen de partij en het ‘selecte netwerk’ ondernemers konden de politici niet meer neutraal opereren, redeneren de aanklagers. In een inleidende zitting meldde de officier van justitie dat De Mos en Guernaoui de andere wethouders van de stad, ambtenaren èn de burgemeester onder druk zetten om ‘de doelen van het netwerk te halen’: ,,Op slinkse wijze maakten ze gebruik van het feit dat de andere partijen niet zonder hun steun konden.”



De Mos schroomde niet om grote politieke druk uit te oefenen op het stadhuis om de commerciële belangen van partijsponsoren te behartigen, zo onthulde deze nieuwssite/krant vrijdag. In een afgeluisterd telefoongesprek met een donateur pocht De Mos in het voorjaar van 2019 dat hij een nachtontheffing voor tien jaar geregeld heeft in een een-tweetje met toenmalig burgemeester Pauline Krikke.

De Mos zegt tegen de ondernemer van het zalencentrum: ‘Toen heb ik tegen de burgemeester gezegd (...) ik wil wel gewoon die nachtontheffing, geen pilot, en die wil ik meteen voor 10 jaar hebben’. En toen zei ze: ‘dat is goed’. Haha, nou ja.’

3. Wat zeggen de verdachten van de verdenkingen?

De verdachten ontkennen alle beschuldigingen en claimen slachtoffer te worden van een ‘proefproces’ en een ‘politieke heksenjacht’. De Mos zelf verdedigt zijn handelwijze, zegt dat hij als ‘pragmatische ombudspoliticus’ nu eenmaal dichtbij kiezers en ondernemers staat en dat daarbij ‘de klant koning is’. De donaties waren ook niet bedoeld als steekpenningen maar slechts ter ondersteuning van de partij.

4. Hoe gaat dit aflopen?

Dat ligt eraan of het OM de rechter kan overtuigen van de claim dat hier sprake is van strafbare vriendjespolitiek. In het dossier zitten allerlei appjes en telefoontaps die duiden op een innige (financiële) verstrengeling tussen politiek en de ondernemers, maar De Mos stelt dat zijn beleid altijd een algemeen belang diende, dat hij nooit solo opereerde en alles ‘getoetst’ werd door collega-wethouders en ambtenaren. Al waren die niet volledig op de hoogte van de relaties en herkomst van plannen, zo stellen bronnen.

En juist die openheid over de (financiële) verstrengeling kan een belangrijk onderdeel worden in de strafzaak, schetst advocaat en voormalig officier van justitie Robert Hein Broekhuijsen. Broekhuijsen vertelt in de podcast O, o, De Mos: ,,Dat De Mos samen met anderen besluit, is alleen relevant als hij tegen anderen zegt in de collegekamer: ‘let wel, ik heb ook geld gekregen in de partijkas van iemand die een vergunning nodig heeft. Dat je even weet dat ik er geld voor kreeg’.” Maar dat is niet gebeurd, erkent De Mos zelf: ,,Ik heb helemaal niet de verantwoording om te vertellen wie aan ons doneert en waarom.”

