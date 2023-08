Stikstofnormen worden strenger, natuur blijkt kwetsbaarder

Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit na onderzoek door Wageningen University & Research. Die grenswaarden worden ongeveer elke tien jaar op basis van internationaal onderzoek vernieuwd.

Uit dat onderzoek blijkt dat de grenswaarden die nu gehanteerd worden, niet scherp genoeg zijn om de natuur te beschermen. Met de zogeheten kritische depositiewaarde (KDW) wordt nu bepaald hoeveel stikstof maximaal mag neerslaan. De onderzoekers stellen dat in de meeste gebieden die norm strenger moet worden, om in lijn te zijn met de laatste wetenschappelijke inzichten over wat de natuur aankan. In Europees verband is afgesproken dat stikstofgevoelige natuurgebieden niet mogen verslechteren.

Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal noemt het ‘zorgwekkend nieuws voor de natuur en iedereen die zo hard werkt aan onze gezamenlijke opgaven om de natuur te herstellen’. Ze leeft ook mee met boeren en de woningzoekenden die daardoor in de knel komen. ,,Het is ook vervelend nieuws voor iedereen die behoefte heeft aan vergunningsruimte’’, beschrijft ze. Zolang die er niet is, kan er bijvoorbeeld vrijwel niet gebouwd worden.

Om de natuur te herstellen en weer ruimte te krijgen voor nieuwe bouwplannen, wil de overheid de komende jaren duizenden boeren met een ‘woest aantrekkelijke’ financiële vergoeding verleiden om te stoppen met hun bedrijf.

De komende tijd buigt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zich over de nieuwe cijfers van WUR. Daarna is sprake van een wetenschappelijk feit waar de politiek gehoor aan moet geven, verklaart een woordvoerder van LNV. De rechter toetst aan hand van de grenswaarden die Nederland hanteert. De politiek zal zich daar dus ook aan moeten houden. Hoewel het volgende kabinet mogelijk pas met strengere maatregelen komt, moet ook het huidige demissionaire kabinet zich al wél aan de strengere eisen houden.

De onderzoekers verklaren in hun rapport dat hun schattingen nu nog ‘aan de conservatieve kant zijn’. Zij benadrukken dat de natuur al decennia onder druk staat door onder meer verzuring en vermesting. Die processen worden veroorzaakt door het neerdalen van stikstof.

Later dit jaar wordt bekend voor welke gebieden de stikstofnorm strenger wordt. De NOS legde de nieuwe normen al op de kaart van de stikstofgevoelige natuurgebieden in Nederland. Daaruit maakt de omroep op dat in bijna 47 procent van de gebieden de normen strenger worden. Dit geldt vooral op de Veluwe. Een kleine 3 procent van de gebieden krijgt volgens de omroep juist minder strenge normen. Voor de rest verandert niets.

Het kabinet wil af van de KDW en is op zoek naar een alternatief. Zo hoopt de politiek dat gestuurd kan worden op uitstoot in plaats van op neerslag. De komende maanden wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan, waarin wordt onderzocht of een alternatief ecologisch effectief, juridisch houdbaar en uitvoerbaar is. Maar tot het zover is, houdt de rechter zich aan de huidige methode.

Boerenactiegroep Agractie blijft erbij dat focus op stikstof in Nederland ‘leidt tot stilstand’ en de natuur ‘niets oplevert’. Nu duidelijk is dat de normen nog strenger zullen worden, zoals het ministerie van Landbouw donderdag aankondigde, vraagt Agractie-voorman Bart Kemp zich af hoe de overheid dan nog denkt zogeheten PAS-melders te legaliseren.

PAS-melders zijn boeren die zitten te springen om een vergunning voor hun stikstofuitstoot, maar die niet kunnen krijgen bij gebrek aan stikstofruimte. Deze boeren mochten toen het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS) nog van kracht was volstaan met een melding, daarom worden ze zo genoemd.

Het demissionaire kabinet wil dat in 2030 in 74 procent van de stikstofgevoelige natuurgebieden niet langer te veel stikstof neerkomt.

