Stikstoffabriek nog later klaar, gevolgen voor gaswinning onzeker

De gevolgen voor de gaswinning in Groningen zijn nog onzeker, maar het uitgangspunt is dat die niet verder omhoog gaat, aldus de bewindsman, die in een brief aan de Kamer laat weten het 'moeilijk te accepteren’ vindt dat de ingebruikname opnieuw vertraging oploopt. Het kabinet moest daarop al besluiten iets meer gaswinning in Groningen toe te staan dan eerder was voorzien.



Het was tot dusver de bedoeling dat de stikstoffabriek komende zomer zou gaan draaien. Gasunie Transport Services (GTS), verantwoordelijk voor de installatie, heeft Vijlbrief laten weten dat de fabriek naar verwachting in september 2022 kan worden opgeleverd, maar dat ‘zelfs die planning nog forse inspanningen vergt’.



De staatssecretaris noemt het 'teleurstellend’ dat verdere investeringen niet tot versnelling van het traject hebben geleid. ‘Ik verwacht van partijen dat zij zich tot het uiterste inspannen om de installatie in Zuidbroek zo snel mogelijk te kunnen opleveren. Ik heb dit ook laten weten aan GTS zodra ik dit bericht ontving’, aldus Vijlbrief, die zo snel mogelijk om tafel gaat met GTS om zijn ‘ongenoegen uit te spreken'.