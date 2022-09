Steun voor miljardenpakket, woede na opmerking Baudet

Lang was het debat over de Prinsjesdagplannen inhoudelijk, gericht op het miljardenpakket van het kabinet. Tot een incident rond Thierry Baudet de boel op stelten zette.

Urenlang ging het in het debat over de miljoenennota over de miljarden die het kabinet wil uittrekken de komende tijd, om de koopkracht wat te stutten. Er klonk bijval, maar ook kritiek: zijn de maatregelen die het kabinet neemt om de energierekening te verlagen wel genoeg, vertwijfelde de Tweede Kamer. Worden scholen, bedrijven en mensen in tochtige huizen wel geholpen?

Maar dwars door die discussie heen, werd het debat flink ontregeld. In de loop van de avond liep het kabinet boos weg, na een opmerking van Thierry Baudet over vicepremier Sigrid Kaag. Volgens het kabinet wekte Baudet de suggestie dat Kaag een Britse spion is.

Forum voor Democratie-leider Baudet merkte in het debat op dat D66-bewindsvrouw Sigrid Kaag heeft gestudeerd aan het St. Antony’s College in Oxford. Volgens Baudet ‘weet iedereen’ dat dit een universiteit is waar spionnen ‘worden gerekruteerd’. Hij sprak van een ‘spy college’.

Toen Baudet dat had gezegd, stapte Kaag op en verliet zij de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Druppelsgewijs volgden andere kabinetsleden. Premier Mark Rutte kwam na ruim een kwartier terug en zei dat er een ‘grens was overschreden’.

Op de vraag of Baudet denkt dat Kaag dan ook zelf is gerekruteerd als spion zei hij tegen journalisten: ,,Dat zeg ik toch niet? Het is gewoon leuk om te weten waar ze heeft gestudeerd.”

Premier Mark Rutte noemde de opmerking van Baudet ‘onzin’. Minister Hugo de Jonge beticht Baudet van ‘complotwaanzin’. Baudet keerde niet meer terug, maar een unicum was een feit: niet eerder in de moderne geschiedenis liep een heel kabinet weg.

Maar na het tumult ging het debat wel verder. En het was er ééntje met veel onbeantwoorde vragen. Want Regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben voldoende steun vergaard voor de plannen van hun kabinet. Hoewel de oppositie klaagt (‘te weinig, te laat’) is er onder oppositiepartijen genoeg waardering, zodat ook in de Eerste Kamer een meerderheid gloort. Maar zorgen zijn er ook.

Volledig scherm Het voltallige kabinet verlaat de Tweede Kamer verlaten nadat Thierry Baudet (FVD) tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen uithaalde naar minister Sigrid Kaag (Financiën). ANP SEM VAN DER WAL © ANP / ANP Het kabinet besloot in allerijl energienota’s tot een bepaald maximum te compenseren. Dat ‘prijsplafond’ is volgens de oppositie te haastig in elkaar gezet. Zo is het niet duidelijk of de overheid de kosten ervan kan verhalen op energiebedrijven. Die winst moet gebruikt worden om de energienota van gezinnen met honderden euro’s te drukken. Maar welk deel de Staat gaat betalen en welk deel uit de winsten van energiebedrijven komt, is nog niet uitgewerkt. Het geld gaat in eerste instantie naar energiebedrijven. ,,Hoe gaan wij voorkomen dat dit straks in de zakken van aandeelhouders verdwijnt?” wil Lilian Marijnissen weten.

Alleen voor de eerste 1200 kuub gas die een gezin gebruikt wordt de lage prijs in rekening gebracht. Maar wat als een gezin meer gebruikt? ,,Denk eens aan mensen die in een onzuinige huurwoning wonen. Die kúnnen niet minder dan 1200 kuub gebruiken”, aldus Pieter Omtzigt.

Het kabinet kiest er niet voor om energieverbruik boven die grens te vergoeden, zodat er ook een ‘prikkel’ is om niet nodeloos te stoken of bijvoorbeeld de woning te isoleren. Maar houden middeninkomens dan wel genoeg geld over om hun huis te isoleren of voor zonnepanelen?

Mkb

Hoewel het kabinet een miljardenpakket presenteerde, komt het midden- en kleinbedrijf (mkb) er bekaaid vanaf, vinden veel partijen in de Tweede Kamer. Voor bakkers, tuincentra en sauna’s is er nog geen compensatie geregeld. Terwijl hun energiegebruik (en dus de rekening) ook heel hoog is.

Het kabinet zegt voor 1 november alsnog met een pakket maatregelen te komen om mkb’ers te helpen. Maar bij de oppositiepartijen groeit het ongeduld. ,,Het mkb hangt niet snel in de gordijnen en toch zijn ondernemers ongerust”, hield Joost Eerdmans (JA21) de coalitie nog eens voor. Het zijn de rafelranden van de Prinsjesdagplannen waar het kabinet vandaag op terug moet komen, tijdens het tweede deel van het debat. Want premier Mark Rutte sprak weliswaar van een ‘historisch’ koopkrachtpakket, maar moet de kleine lettertjes nog wel toelichten bij het tweede deel van het debat op donderdag.

