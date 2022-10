Stemming NS Publieksprijs stilgelegd na signalen van manipulatie bij boek Baudet

Stichting CPNB, die de woordvoering voor de NS Publieksprijs doet, erkent dat stemmers alleen een mailadres hoeven op te geven. De stem hoeft vervolgens niet te worden bevestigd. ,,Dat is altijd zo geweest", stelt een zegsvrouw. ,,Wel is het de eerste keer dat we dit soort signalen op deze schaal zien.”



Volgens CPNB wordt de stemming sowieso voortgezet - mogelijk vanavond al - al is nog niet bekend of de eerder uitgebrachte stemmen nog meetellen. ,,We begrijpen de commotie die is ontstaan en zijn aan het onderzoeken wat er precies aan de hand is. De stemmodule is nu dicht.”