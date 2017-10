Stef Blok keert niet terug in het kabinet

Lodewijk Asscher deelt emotionele laatste ontmoeting met Van der Laan

10:51 PvdA-leider Lodewijk Asscher vertelt in een emotioneel bericht op Facebook uitvoerig over zijn band met de overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan en de laatste keer dat hij hem zag. 'Nou lieve jongen, er ligt een hoop op je schouders, maar het ligt er goed, zei Eberhard tegen me.'