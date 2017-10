Steeds meer vrouwen in nieuw kabinet

Mark Rutte heeft eerder gezegd er niet naar te streven evenveel mannen als vrouwen op te nemen in zijn nieuwe kabinet. ,,Mijn streven is de beste mensen te vinden. De verdeling man/vrouw is secundair." De Canadese premier Justin Trudeau heeft juist altijd gezegd dat de helft dames moet zijn. Daar lijkt Rutte stiekem rekening mee te houden.



Voor het eerst in de historie gaan er twee vrouwen het ministerie van Defensie bestieren. VVD-Kamerlid Barbara Visser wordt staatssecretaris op het departement. Ank Bijleveld (CDA) gaat, zoals gisteren bekend werd, het ministerie leiden.



Barbara Visser (40) kwam vijf jaar geleden in de Tweede Kamer terecht en bestierde de wegenportefeuille bij de VVD. Een belangrijke portefeuille, omdat asfalt een belangrijk speerpunt is van de partij. Eerder was ze werkzaam bij het ministerie van Financiën en gemeenteraadslid in Zaanstad. In diezelfde gemeente was ze even wethouder.



Ank Bijleveld (55) treedt met haar benoeming in de voetsporen van haar vader. De huidige Commissaris van de Koning in Overijssel wilde gisteren niet inhoudelijk ingaan op haar voordracht, maar zegt wel een klik te hebben met het departement. ,,Als dochter van een beroepsmilitair ben ik er mee opgegroeid. Weinigen zullen het weten, maar mijn vader heeft mede de Nederlandse Officierenvereniging opgericht.”