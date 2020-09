Staatssecretarissen spelen ‘designated survivor’; in bunker tijdens troonrede

Grapper­haus gaat onderzoe­ken of boetes van strafblad af kunnen blijven

5 september Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaat bekijken of coronaboetes in de toekomst niet meer altijd tot een justitiële aantekening hoeven te leiden. Dat zei de minister vanavond in een verhit Kamerdebat over zijn positie.