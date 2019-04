Staatssecretaris ziet niets in verplichte griepprik voor de hele zorg

,,Zo‘n verplichte griepprik voor al het zorgpersoneel heeft niet mijn voorkeur’’, aldus de bewindsman. ,,Ik zie eerder een variant voor me waarin bijvoorbeeld afspraken over een griepprik in cao‘s belanden.’’

De uitspraak van de staatssecretaris is opmerkelijk, omdat er officieel nog een onderzoek loopt naar een verplichte griepprik in de zorg. In oktober schreef Blokhuis daarover ‘te verkennen of het wenselijk en mogelijk is om griepvaccinatie onder (nieuw) zorgpersoneel verplicht te stellen, of dat er andere maatregelen zijn die de vaccinatiegraad zullen doen stijgen’.