Staatssecretaris Van Ark over afgeschoten loonplan: gehandicapten willen eerst zien, dan geloven

De inkt van haar voorstel was nauwelijks droog of Tamara van Ark zat al in het defensief. Opeens was zij dit voorjaar die VVD-staatssecretaris van Sociale Zaken die werkgevers via loondispensatie wilde toestaan gehandicapten onder het minimumloon uit te betalen. Dat velen er via de aanvullende uitkering van de gemeente netto op vooruit zouden gaan, werd amper gehoord.