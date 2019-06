Staatssecretaris Van Ark: Foute bedrijven niet beschermen

Wiebes waarschuwt: Versneld dichtdraai­en gaskraan niet zonder risico

17 juni Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) waarschuwt voor de gevolgen van het versneld terugschroeven van de gaswinning in Groningen. Voor 1 oktober zal de minister besluiten of de kraan verder wordt dichtgedraaid, laat hij weten in een brief aan de Kamer.