Staatssecretaris tegen klagende commando’s: Meld je bij mij

De commando’s zijn boos omdat ze jarenlang hebben geoefend op de schietbaan Markiezaat , terwijl al sinds juli 2015 duidelijk was dat bij die oefeningen te veel giftige dampen vrijkomen. Toen was er een advies daar niet meer te trainen , schreef deze krant zaterdag. Pas in september van dit jaar werd er een schietverbod ingesteld. Volgens Visser zijn na het advies over de dampen wel degelijk maatregelen getroffen. Zo werd de luchtverversingsinstallatie aangepast. ,,Het is een particuliere schietbaan, maar Defensie heeft haar verantwoordelijkheid wel genomen.” De betrokken militairen zouden echter niet op de hoogte zijn gesteld van de genomen maatregelen. ,,Defensie doet het af als communicatiefoutje”, hoonde PvdA-Kamerlid John Kerstens.

Zeepkist-sessie

,,Ik weet niet hoe dat kan”, zei Visser. De VVD-bewindsvrouw zei de klagende commando’s niet te kennen. Ze heeft de commandant van de elitemilitairen gevraagd of hij zich herkent in de klachten. Dat was niet het geval. ,,Er is afgelopen vrijdag nog een zeepkist-sessie geweest, waar militairen vragen kunnen stellen. Ook daar is niks gezegd.”



Volgens D66-Kamerlid Salima Belhaj moet Visser zich afvragen waarom de militairen zich niet bij Defensie melden en wel naar buiten treden met hun klachten. Visser zei te werken aan het vereenvoudigen van de meldpunten bij Defensie.



Ze verwees daarvoor naar het advies van de commissie-Giebels, dat volgende week verschijnt. De commissie deed sinds december 2017 onderzoek naar het systeem van het melden van klachten en of militairen bereid zijn misstanden te melden.