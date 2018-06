Staatssecretaris tegen 7-jarige: Verbod op sigaretten kan niet zomaar

Advocaat Bénédicte Ficq, die wil dat het Openbaar Ministerie een rechtszaak start tegen de sigarettenfabrikanten, maakt desgevraagd gehakt van het argument van Blokhuis dat een verkoopverbod moeilijk zou zijn omdat roken al eeuwenlang mag. ,,Dat is nogal zwak, we hebben het hier niet over een verworven recht."



Het klopt wél dat de verkoop van sigaretten is geregeld via een Europese richtlijn, die Nederland volgt. ,,Aangezien het kabinet meent dat de fabrikanten zich aan de regels houden (wat Ficq bestrijdt), kunnen wij niet zelfstandig de verkoop verbieden. Dat moet dan Europees worden afgetikt."