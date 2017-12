Staatssecretaris: snel opslag vervuilde grond GenX nodig

In de omgeving van de Dordtse fabriek Chemours blijkt de grond vervuild met de stof. Volgens Van Veldhoven levert dat geen gevaar op voor de volksgezondheid. ,,De hoeveelheid gevaarlijke stof blijft ver onder de norm’’, zei ze tijdens een Kamerdebat over de kwestie. De grond mag dus wel blijven liggen. Maar omdat er nog geen regels zijn over wat er met afgegraven grond mag gebeuren, hebben gemeenten een vervoersverbod ingevoerd.



Daardoor zitten particulieren die in hun tuin bezig zijn of aannemers die in het gebied bouwen, ineens met bergen afgegraven zand in hun maag die nergens heen mogen. Het gaat om gemeenten in een straal van 10 kilometer rond de fabriek: Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenwaard, Ridderkerk, Krimpenerwaard, Alblasserdam, Gorinchem, Ridderkerk, Giessenlanden, Werkendam en Drimmelen.



Volgens Van Veldhoven is het een verantwoordelijkheid van de gemeenten om dit probleem op te lossen. ,,Maar ik wil wel met ze in gesprek.’’ Over zes maanden denkt ze dat er een nieuwe regeling kan zijn, waardoor de vervuilde grond wel mag worden verplaatst en eventueel hergebruikt. Tot die tijd zou de grond moeten worden opgeslagen in een depot. ,,Je kunt niet van burgers verwachten dat ze een hoop zand op de stoep voor hun huis laten liggen die nergens heen mag.’’