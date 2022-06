Staatssecretaris over protest boeren bij huis minister: Onacceptabel, maar geen wet overtreden

Dat zegt staatssecretaris Erik van den Burg (Justitie). D66-fractievoorzitter Jan Paternotte had opgeroepen om harder in te grijpen bij boerenprotesten na de actie bij het woonhuis van Van der Wal. ,,Ik vind dat je niet moet demonstreren bij Kamerleden of bewindspersonen thuis. Maar dat is wat anders of het juridisch ook verboden is’’, aldus Van den Burg.

Aanpassing van de wet is volgens hem ingewikkeld. ,,Tenzij je tot gebiedsverboden komt bij demonstraties als die op een persoon gericht zijn. En voor wie geldt dat dan? Alleen voor bewindspersonen of ook voor bijvoorbeeld Statenleden of anderen? Dat is best ingewikkeld.’’

Intimiderend

Nadat het kabinet vrijdagmiddag de stikstofplannen voor de komende jaren gepresenteerd had, werd Van der Wal thuis door boze boeren met tractoren bezocht. Zij gaf aan het intimiderend te vinden. Volgens Paternotte zijn geweld en intimidatie verboden bij wet en moet daar strenger tegen worden opgetreden. Volgens hem past het huisbezoek bij Van der Wal in een patroon. Eerder stonden er boeren aan de deur van toenmalig D66-Kamerlid Rob Jetten en stonden er demonstranten aan de deur bij de ministers Sigrid Kaag en Hugo de Jonge.

Volgens Van den Burg is het een echter niet automatisch met het ander te vergelijken. De man met een fakkel voor de deur van minister Kaag is volgens hem ‘veel heftiger'. ,,De politie heeft vrijdag geen strafbare feiten geconstateerd. Het kabinet en vrijwel de hele Tweede Kamer vinden met zijn allen dat het niet kan om bij iemand thuis te demonstreren. En dat je met tractoren komt, is nog intimiderender. Maar dat is niet hetzelfde als het begaan van strafbare feiten. De politie heeft geen overtreding van de regels geconstateerd.’’

In gesprek met burgemeesters

Volgens van den Burg staat er nergens in de wet dat je niet in de buurt van een woonhuis mag demonstreren. Wel wil hij in gesprek met burgemeesters om in de toekomst herhaling te voorkomen. Demonstraties horen vooraf bij een gemeente te worden aangemeld. Burgemeesters kunnen vooraf aangeven waar wel en waar niet mag worden geprotesteerd. ,,Het is volstrekt onacceptabel wat er is gebeurd. Je raakt niet alleen een politicus als mens maar ook het gezin. Maar dat is een moreel oordeel, geen juridisch oordeel.’’