Staatssecretaris ‘geschrokken’ van incidenten Lindenhorst: ‘Opvang moet kleinschaliger’

met VideoStaatssecretaris Maarten van Ooijen (ChristenUnie, Volksgezondheid) is geschrokken van het bericht van incidenten bij de gesloten jeugdzorginstelling Lindenhorst in Zeist. ,,Het sterkt mij in het idee dat opvang echt kleinschaliger moet.”

Dat zei Van Ooijen vanmorgen in reactie op het bericht van deze site dat bij de Lindenhorst sprake is geweest van ernstige misstanden en onveiligheid. De behandeling van jongeren heeft te lijden onder de inzet van onervaren, tijdelijk personeel, zo blijkt uit onderzoek van deze site.

Van Ooijen: ,,Ik ben geschrokken van het artikel dat ik vandaag in het AD heb gelezen. Ik heb het niet kunnen verifiëren wat er precies allemaal in stond, maar ik heb begrepen dat de instelling er bovenop zit om te kijken wat er precies gebeurd is. Maar het sterkt mij in het idee dat we op een heel andere manier naar die jeugdzorg moeten gaan kijken. Vanaf 2025 alleen nog maar kleinschalige opvang en vanaf 2030 zoveel mogelijk stoppen met gesloten jeugdzorg.”

Van Ooijen zegt dat hij zelf geen signalen had ‘dat hier iets mis was’. ,,Het is ook primair aan inspectie of gemeenten in te grijpen, niet aan het Rijk. We hebben in het algemeen goed zicht op de gesloten jeugdzorg en we weten dat er transformatie nodig is. Het was vaak te repressief, kinderen zeggen achteraf dat ze anders behandeld hadden moeten worden.”

Volledig scherm Maarten van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, staat de pers te woord bij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. © ANP / ANP

Nog altijd ernstige incidenten ondanks hervormingen

In 2025 moet de grootschalige gesloten jeugdzorg in Nederland in zijn geheel zijn verdwenen. Ook al zijn hervormingen in gang gezet, er vinden nog altijd ernstige incidenten plaats in en om Lindenhorst, blijkt uit interne documenten en gesprekken met bronnen. Lindenhorst is een plek voor kinderen met ernstige gedragsproblemen die daar door de rechter kunnen worden geplaatst. Deze zomer bleek een bewoner niet alleen in het bezit te zijn van een groot mes, hij werd er ook mee op verlof gestuurd met de opdracht het wapen daar achter te laten. In juni blijkt een begeleider een bewoner in een wurggreep te hebben genomen. Verder klagen medewerkers van Lindenhorst over de inzet van tijdelijke krachten, die de regels niet goed kennen en behandeling van de bewonersgroep zouden bemoeilijken.

Pluryn, de overkoepelende organisatie waar Lindenhorst onder valt, zegt de kritiek niet te kunnen plaatsen. Pluryn is ook onbekend met de incidenten.

Luister ook onze podcast Politiek Dichtbij:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van Ooijen wil ook nu al ‘op landelijk niveau’ veranderingen doorvoeren. ,,Vooral in de vrijheidsbeperking, dat die minder repressief zijn.” Wel merkt hij op: ,,Het zijn stappen in goede richting, maar het zal voor kunnen blijven komen dat er incidenten zijn.”

Tweede Kamer

Ook in de Tweede Kamer wordt de roep luider om de gesloten jeugdhulp te reorganiseren. ,,Gesloten jeugdhulp is soms nog nodig maar moet drastisch worden afgebouwd", zegt René Peters, Tweede Kamerlid voor het CDA. ,,We sluiten te veel kinderen te lang op. Dat kan en moet anders.”

Ook regeringspartij VVD pleit voor meer kleinschalige opvang. ,,De ervaringen van deze jongeren in dit stuk zijn zorgwekkend. Als de problemen van een jongere zo heftig zijn dat hij of zij naar een gesloten instelling gaat, dan moet het daar absoluut veilig zijn en moet deze jongere ook echt geholpen worden", zegt Simone Richardson, VVD-Kamerlid. ,,Daarnaast moeten wij er als politiek voor zorgen dat de professionals die elke dag daar keihard hun best voor doen voor deze jongeren hun werk kunnen doen. Dat betekent kleinschalig en met genoeg personeel zodat jongeren de aandacht krijgen die zij nodig hebben. Daar zullen we binnenkort met de staatssecretaris in de Kamer over spreken.”