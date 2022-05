Staatsagent: cao-afspraken KLM voldoen niet aan voorwaarden steunpakket

Afspraken die KLM wil maken met piloten over hun cao, voldoen niet aan de voorwaarden die gesteld zijn toen KLM vanwege corona staatssteun kreeg. Dat schrijft de staatsagent voor KLM, die toeziet op de naleving van de afspraken, in een advies dat door Financiënminister Sigrid Kaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Ook de voorgenomen loonsverhoging van vijf procent voor al het cao-personeel zal niet voldoen aan de voorwaarden, tenzij er andere maatregelen worden genomen om kosten te besparen. Bovendien is hij hierover niet geïnformeerd, terwijl dat wel zou moeten.

Verder schiet KLM tekort in het beperken van belastingontwijking door werknemers, aldus de staatsagent. Jeroen Kremers, de staatsagent, maakt geen deel uit van het bestuur of raad van commissarissen van KLM, maar kan wel onderwerpen agenderen voor vergaderingen. Ook rapporteert hij aan het kabinet.

Loonoffer

In totaal kreeg KLM 3,4 miljard euro steun, die het binnen 5,5 jaar moet aflossen. De Nederlandse overheid staat voor 90 procent garant. Onderdeel van de afspraken was dat piloten een loofoffer zouden brengen. Over de uitvoering daarvan wordt nu nog gesproken.

Er lag een nieuwe cao voor 2022-2023, maar die hebben de piloten niet ondertekend omdat er ‘discussie’ was ontstaan. ,,Er moet nog blijken waar deze discussie toe leidt en of de arbeidsvoorwaarden van piloten in 2022 en daarna al dan niet aan de steunvoorwaarden voldoen”, aldus de staatsagent. Hij vermeldt niet wat de inhoud van de discussie is.

Kaag noemt de bevindingen van de staatsagent ‘stevig’. Ze laten volgens haar zien ‘dat we er nog niet zijn’. Binnenkort gaat het kabinet met KLM in gesprek over de conclusies van de staatsagent, laat ze via een woordvoerder weten. ,,Uitgangspunt is dat KLM de gemaakte afspraken nakomt.”

Akkoord geven voor de aankoop

Het kabinet kondigde afgelopen week aan aandelen te gaan kopen van AirFrance-KLM, omdat anders het belang van Nederland in het bedrijf kan verwateren. Naar verwachting trekt het kabinet hier ongeveer 220 miljoen euro voor uit. De Eerste en Tweede Kamer moeten snel akkoord geven voor de aankoop. Maandag debatteert de Tweede Kamer over de kwestie en dinsdag de Eerste Kamer.

De senaat had om informatie van de staatsagent gevraagd. Normaal gesproken geeft die halfjaarlijks een tussenrapportage, maar vanwege het verzoek van de senaat deelt hij nu zijn ‘laatste inzichten’.