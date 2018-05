Sportvisser mag geen loodje meer aan hengel van kabinet

Vrijwel elke visser gebruikt een loodje als verzwaring van de vislijn. Regelmatig breekt de lijn, waardoor het zware metaal naar de bodem zinkt. Jaarlijks belandt zo 54.000 kilogram lood in het zoete oppervlaktewater, nog eens 470.000 kilo eindigt in de zee.



Komende drie jaar moet de hoeveelheid lood die vissers gebruiken met een derde worden teruggedrongen, zegt minister Carola Schouten (Landbouw). Op langere termijn moet het vislood helemaal in de ban.



Giftig

Ze wil komende jaren gebieden aanwijzen waar niet meer met lood gevist kan worden. In plaats van het zware metaal moeten sportvissers loodjes van steen, glas of ijzer gebruiken.



,,Dit lood hoort niet thuis in het milieu, het is gevaarlijk voor mens en dier'', stelt een woordvoerder van Schouten. Lood is een zwaar metaal en is giftig. ,,Met name sportvissers die zelf lood gieten, lopen het risico dat ze giftige dampen inademen.''