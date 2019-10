Speciale sticker tegen anti-abortusfolder

video Thieme bij vertrek benoemd tot Ridder in de Orde van Oran­je-Nas­sau

16:41 Marianne Thieme is vanmiddag tijdens haar vertrek in de Tweede Kamer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ze ontving de ridderorde uit handen van Kamervoorzitter Khadija Arib, die haar in een speech prees om haar aanhoudende strijd tegen dierenleed en voor behoud van natuur en milieu.