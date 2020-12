SP worstelt met radicale jonge activisten: ‘We laten de jongerenvereniging niet kapen door communisten’

Eind vorige maand stopte het SP-bestuur de financiering van jongerenvereniging Rood na een ware opstand in die organisatie. De jongerenclub loopt nu ongeveer 180.000 euro per jaar mis, omdat de leden van Rood ‘personen in hun bestuur’ kozen die geen lid meer zijn van de SP. Hun lidmaatschap werd beëindigd door de top, die sprak over ‘geradicaliseerde zolderkamercommunisten’.