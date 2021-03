SP wil minister van zorg leveren in volgend kabinet

podcast Alle ballen op Rutte, feestjes in het park, biertjes op het terras en een mat debat

1 maart In de eerste grote debatten richtten alle lijsttrekkers de pijlen op VVD-leider Mark Rutte. In de strijd richting de verkiezingen zullen ze zijn macht in de peilingen moeten zien te breken. Ondertussen gaat het werk als demissionair premier door: de horeca dreigt tegen de voorschriften in terrassen te heropenen.