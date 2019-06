SP stelt interne commissie in om partij uit het slop te trekken

De SP gaat een interne commissie instellen die aan de slag moet met de slechte electorale prestaties van de socialisten bij de laatste verkiezingen. De bedoeling is dat er een plan komt om de partij in de komende jaren te ‘versterken’.

Bij de laatste Europese verkiezingen werd de Socialistische Partij compleet weggevaagd. En dat was niet de eerste keer: de slechte prestaties bij meerdere stembusgangen op rij en de recente ophef over een omstreden verkiezingsspot waarbij PvdA‘er Frans Timmermans te kakken werd gezet, kostten uiteindelijk partijvoorzitter Ron Meyer de kop. Hij vertrekt eind dit jaar.

Meyer zei daarover vanmorgen op de partijraad in Amersfoort: ,,Dit is een tijd voor interne discussie en scherpe zelfkritiek. Wij hebben gefaald en daar moeten we consequenties uit trekken. Maar we kunnen de partij zijn die de raad weer naar de straat trekt, ik ben daar super optimistisch over.”

Vervanger

De vervanger van Meyer wordt aangewezen op een partijcongres op 14 december. Het is nog onduidelijk wie bij de partij beschikbaar zal zijn om die zware taak op zich te nemen. In aanloop naar het congres besluit de partijraad van de SP vandaag alvast om een congrescommissie op te zetten.



Deze club met prominente partijleden, waarin opmerkelijk genoeg ook vertrekkend voorzitter Meyer zal plaatsnemen, heeft als taak om een analyse te maken van de staat van de partij en moet een visie en plan ontwikkelen voor de komende jaren, staat in de vanmorgen verspreide aankondiging.



,,Daarbovenop wordt de congrescommissie specifiek gevraagd om een uitvoerige analyse te maken van de recente electorale ontwikkelingen.” Hieruit moeten lessen worden getrokken voor het congres.

Bakken met kritiek

De leden hebben op de partijraad bakken met kritiek op de koers van de SP. De rijen bij de microfoons in de zaal zijn lang. ,,Er staat zelfs leden bij het station te wachten om hun mening te geven", aldus de discussieleider.

,,We hebben voor de kat zijn viool uren in de campagne gestoken”, zei een boos SP-lid aan de microfoon. Hij kraakte vanmorgen keihard de ‘kapitale fout’ af van het bestuur, het honende spotje over Timmermans. ,,Strategische missers als deze, het is niet de eerste keer.”

Een ander lid vindt dat de partij is vergeten om een stip op de horizon te zetten. ,,We zijn niet meer de rebellenclub van vroeger, we zijn voor veel mensen de partij van het chagrijn geworden.” Hij raadt het bestuur aan ‘uit de ivoren toren te komen en de luiken open te gooien’.

Testpanel

Een derde afdelingsvoorzitter geeft aan dat de er een testpanel moet komen voor campagnespots, zodat nieuwe blunders worden voorkomen. Verder pleitte zij vanmorgen voor een 'brede volkspartij’. ,,Ik wil dat we samen gaan bouwen aan een sterke SP, een club waar je trots op bent en bij wilt horen.”

Overigens werd een groep van 300 leden die van binnenuit de partij wil veranderen - zo moet er meer openheid komen en moet de partijtop minder invloed krijgen - bekritiseerd, omdat deze groep via de media hun onvrede met de SP-koers heeft geuit. ,,Kritiek bespreken we intern”, luidde het oordeel.

Vorige maand kondigde partijvoorzitter Meyer zijn afscheid aan. Bekijk hier de beelden: