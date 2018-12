SP: 1 miljard euro naar lagere energienota voor gewone man

Partijleider Lilian Marijnissen: ,,Laten we er samen voor kiezen om de grote vervuilers voor hun uitstoot te laten betalen via een eerlijke CO2-belasting. Is dat niet veel rechtvaardiger dan huishoudens op te zadelen met een enorme energierekening? Maar zo lang het kabinet weigert om de echte vervuilers te laten betalen, moeten we minimaal ervoor zorgen dat de energierekening van huishoudens niet nog verder stijgt.”



De SP‘er zag Sybrand Buma (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) recent in de media zeggen dat zij zich zorgen maken om de stijgende energienota van huishoudens. Marijnissen wil nu dat zij boter bij de vis doen. ,,Geen woorden maar daden. Deze week kunnen Buma en Segers laten zien wat hun mooie woorden over de energierekening waard zijn.”