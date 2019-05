SodM: crisisaanpak vereist in Gronings aardbevingsgebied

Linkse partijen: Geef data en locaties IS-bombarde­men­ten vrij

10:33 Nederland en de andere landen die meevochten in de strijd tegen IS, moeten allemaal datum, tijd en locatie van hun bombardementen vrijgeven. Daarmee kan beter onderzoek worden gedaan naar burgerslachtoffers die zijn gevallen in Syrië en Irak. Nu geeft Nederland die informatie helemaal niet vrij.