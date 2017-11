Soap rond eurogroep: Dijsselbloem blijft mogelijk nog half jaar extra

Officieel is de kandidaatstelling in volle gang. Gegadigden voor de opvolging van Dijsselbloem moeten zich uiterlijk donderdag voor 12.00 uur melden, de opvolger wordt dan maandag 4 december benoemd.

Dat is nog steeds de situatie. Maar bronnen in Brussel bevestigen dat zowel Duitsland als Oostenrijk voor uitstel opteert. Duitsland zou liever nog even wachten omdat het momenteel geen missionaire regering heeft, de poging om met liberalen en groenen een nieuwe regering te vormen is net afgebroken.

Ook de nieuwe sterke man in Oostenrijk, Sebastian Kurz, is voor uitstel. Zijn land- en partijgenoot Hans Jörg Schelling loopt zich warm voor de opvolging van Dijsselbloem, maar als hij maandag zou worden benoemd tot eurogroepvoorzitter, dan moet Kurz hem ook aanhouden als minister van Financiën. Blijkbaar is de beoogd kanselier zover nog niet.

Kans

De socialisten ruiken hun kans. Zij drongen vandaag opnieuw aan op een ‘rode’ opvolger voor Dijsselbloem. ,,Het is gevaarlijk alle topposten in handen te geven van de conservatieve Europese Volkspartij (EVP). Dat weerspiegelt niet de politieke verhoudingen in Europa, en dat is wel essentieel als we de komende jaren succesvol de economische en monetaire unie verder willen uitbouwen”, aldus vice-fractieleider Udo Bullmann en financieel woordvoerster Pervenche Berès.

De EVP heeft momenteel al de EU-president (Tusk), Commissievoorzitter (Juncker) en Parlementsvoorzitter (Tajani). Bij de socialisten wordt als mogelijke kandidaat al een tijdlang de Slowaak Peter Kazimir genoemd. De eurogroepvoorzitter – Dijsselbloem is overigens pas de tweede, na huidig Commissievoorzitter Juncker – is altijd een zittend minister van Financiën. Dijsselbloem, in blessuretijd, is op die regel eigenlijk al een uitzondering.

