Sneller geld voor verlagen werkdruk in de klas

Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs maakt versneld geld vrij omdat de werkdruk in het basisonderwijs nijpend blijft. Het bedrag daarom in het schooljaar 2019-2020 naar 333 miljoen euro in plaats van 237 miljoen euro die huidig schooljaar beschikbaar was. Daarmee stijgt het bedrag per leerling van 155,55 euro naar 220 euro.



Volgens Slob kunnen scholen met de jaarlijkse pot geld onderwijsassistenten, conciërges of docenten gym aannemen, die het werk van de leraren ontlasten. Scholen beslissen zelf hoe ze met het extra geld uitgeven en moeten daarvoor de leraren zelf inspraak geven. ,,Het is goed om leraren te ontlasten’’, stelt Slob. ,,Als een school bijvoorbeeld een gymdocent aanstelt, krijgt een groepsleerkracht 2,5 uur in de week extra tijd erbij. Zo kunnen scholen het geld heel gericht inzetten om de werkdruk te verlichten.’’