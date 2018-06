Drama waarbij Vlissingse commando omkwam kost Defensie tienduizenden euro's

OSSENDRECHT - Defensie heeft een akkoord bereikt over smartengeld met de nabestaanden van drie omgekomen militairen. Het gaat om de Vlissingse commando die omkwam bij een schietoefening in Ossendrecht en twee in Mali omgekomen militairen. Dat bevestigt advocaat Michael Ruperti.

Het ministerie had eerder het standaardbedrag van 20.000 euro geboden, maar daar gingen de nabestaanden niet mee akkoord. Een ,,verbeterd aanbod", persoonlijk gedaan door minister Ank Bijleveld, is daarna wel geaccepteerd. Vooral dat de minister dit aanbod zelf heeft gedaan, wordt gewaardeerd door de opgeluchte nabestaanden, aldus de advocaat. Het precieze bedrag wordt niet bekendgemaakt.

Oefeningen

Sergeant Sander Klap (35) uit Vlissingen kwam in maart 2016 om het leven tijdens een schietoefening op de trainingslocatie van de Politieacademie in Ossendrecht. In het schiethuis, ook wel de 'kuil des doods' genoemd, oefenden militairen met echte kogels in een nagebootst gebouw met flinterdunne MDF-muren. Klap leerde er als oefeninstructeur een groep commando's 'close quarter battles' uitvoeren. Een militair schoot door het doel heen, maar de kogel vloog ook door een muur, waarachter de Vlissinger stond. Hij overleed aan de gevolgen.

Nabestaanden van Klap gaven in maart aan dat ze teleurgesteld waren in Defensie. Hun advocaat bekritiseert de kille en starre houding van de legertop, terwijl de veiligheid van de schietbaan al langer ter discussie staat. "Eigenlijk is er geen contact geweest voor een regeling behalve dan in eerste instantie om materiële schade te regelen. Maar er is niet gesproken over affectieschade of emotionele schade", vertelde broer Willem Klap.

Twee andere militairen

De militairen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) kwamen in juli van dat jaar om tijdens een oefening in Mali. Dat gebeurde toen de granaat van een 60-millimeter-mortier ontplofte. De Onderzoeksraad voor Veiligheid had na onderzoek van beide ongevallen harde kritiek op Defensie.