Smartengeld voor 700 veteranen blijft belastingvrij, kabinet komt met regeling

Staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) komt in actie door het relaas van Bosnië- en Afghanistan-veteraan Ymo Hartzema (47). Die vertelde vrijdag aan deze site over zijn strijd met de Belastingdienst. Door een fout in het systeem blijft de fiscus loonbelasting incasseren over zijn invaliditeitsuitkering, ook al heeft de Hoge Raad eerder bepaald dat smartengeld niet als loon aangemerkt kan worden en belastingvrij is.

Lees ook PREMIUM Honderden gewonde veteranen die smartengeld krijgen moeten deel weer inleveren

Jaarlijks krijgen ongeveer zevenhonderd gewonde veteranen smartengeld via de zogeheten bijzondere invaliditeitsverhoging (biv). Defensie keert jaarlijks in totaal 4,5 miljoen euro uit. Bij sommige veteranen gaat het om enkele tientjes, maar in het geval van Hartzema gaat dat om ongeveer 16.000 euro per jaar.

Hartzema onderging 28 operaties, heeft ptss, mist zijn gehoor aan beide kanten en heeft beschadigde zenuwen. Toch houdt de fiscus automatisch een derde van zijn smartengeld in. Hij voelt zich bestolen, zei hij. ,,Deze uitkering zou een warme deken moeten zijn om het leven te verzachten. Maar in plaats daarvan ben ik uren bezig met ingewikkelde bezwaarprocedures.”

Mogelijk wet veranderd

Hartzema liet het er niet bij zitten en sprong in de bres, mede om andere veteranen te helpen die in hetzelfde schuitje zitten. Zijn signaal heeft de politiek niet onberoerd gelaten. Volgens staatssecretaris Van Rij is empathie nodig. ,,Het mag niet zo zijn dat een veteraan zich moet melden via de krant of een bezwaarschrift”, zei hij dinsdagmiddag op vragen uit de Tweede Kamer. ,,Deze mensen verdienen betere behandeling.”

Daarom belooft Van Rij te komen met een ‘blijvende oplossing’. Indien nodig zal hij zelfs de wet veranderen, zei hij tegen VVD-Kamerlid Folkert Idsinga. Uiterlijk voor het einde van de zomer zal Van Rij de Kamer informeren. Het is zijn bedoeling een ‘blijvende regeling in het leven te roepen om te voorkomen dat een betrokkene die een uitkering krijgt zich zorgen hoeft te maken over fiscale behandeling’.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: