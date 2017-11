Sluiproute voor peperduur middel tegen spierziekte

Volgens Leerink, die ook bestuursvoorzitter is van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente, kan zorgminister Bruins een unieke stap nemen door apothekers nu ook voor het nieuwe Spinraza de vrije hand te geven. ,,Dat is nog nooit gebeurd in Nederland.” Hij waarschuwt wel dat de minister de apothekers dan moet beschermen tegen eventuele juridische represailles.



,,Ik kan niet wachten tot we hier stappen mee kunnen maken, sommige fabrikanten maken er een zooitje van met hun prijsstelling”, reageert gespecialiseerd apotheker Paul Lebbink van de Transvaalapotheek Den Haag. ,,Ik zou daar zeker voor zijn als de minister daartoe oproept.” Hij is niet bang voor de juridische gevolgen. ,,Al is werken met advocaten niet mijn hobby.”



Enkele Kamerleden zijn afgelopen week al door de zorgadviseur over de sluiproute ingelicht. ,,We moeten alles aangrijpen om deze zieke kinderen te helpen”, zegt SP’er Nine Kooiman. ,,Nu krijgen we van de Raad een hele simpele en effectieve oplossing om dit middel ook beschikbaar te krijgen. De minister moet hier serieus werk van maken.”