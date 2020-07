Slob verwerpt kritiek: ‘Ik heb bij Cheider juist mijn nek uitgestoken’

,,De suggestie in een krant dat ik met twee maten zou meten, is totaal niet aan de orde.’’ Slob stelde dat hij juist ‘een hoogst ongebruikelijke’ stap had genomen door de Inspectie in 2018 op te dragen een onderzoek te doennaar de sociale veiligheid op de school. Dat gebeurde nadat er 2012 een zedenzaak speelde, waarbij de school niet direct aangifte deed tegen de docent die ontucht pleegde.

,,Toen ik informatie kreeg over de nasleep van die zedenzaak, had ik een knoop in mijn maag’’, aldus Slob. ,,Ik had het kunnen laten lopen, maar ik heb mijn nek uitgestoken bij een kwetsbaar onderwerp door de inspectie aan het werk te zetten.’’

Tergend traag

De inspectie concludeerde vorige week na vervolgonderzoek wederom dat de sociale veiligheid van de leerlingen niet is geborgd en dat het onderwijs onvoldoende is. De Tweede Kamer is daarvan geschrokken, vooral omdat het schoolbestuur niet of nauwelijks aan de slag lijkt te zijn gegaan met eerdere verbeterpunten die de Inspectie benoemde. Slob erkende dat het ‘traag, tergend traag’ gaat.

Volgens VVD-Kamerlid Rudmer Heerema gaat het té traag. Hij wil dat de bekostiging, de overheidsbijdrage aan het onderwijs, wordt ingetrokken. ,,Hier moeten we een gelijke lijn trekken bij eerdere gevallen van wanbestuur’’, vond D66-Kamerlid Paul van Meenen. ,,Hier zitten kinderen in een onveilige situatie en dat duurt voort. Ook hier moet het bestuur weg.’’

Hij verwees daarbij naar het Haga Lyceum, waar minister Slob vorig jaar het vertrek van het bestuur eiste. Volgens Slob is hij daarvoor echter afhankelijk van het oordeel van de inspectie.

Ambtsbericht

CDA-Kamerlid Michel Rog, die het er voor ‘100 procent mee eens ben dat er moet worden ingegrepen’, wilde in tegenstelling tot zijn collega’s niet ‘één op één het verband leggen met het Haga’. ,,Daar lag een ambtsbericht van AIVD aan ten grondslag.’’ Daarin waarschuwde de inlichtingendienst begin 2019 voor radicale tendensen op de school.

Maar volgens SP-Kamerlid Peter Kwint ‘dringt de parallel met het Haga’ zich tóch op. ,,Dat komt door de grote stapel zorgelijke inspectierapporten.’’ Het schoolbestuur, stelde Kwint, ‘staat niet bepaald in de meewerkstand’. ,,Wat is het moment dat de stekker eruit gaat?’’

De inspectie kan volgens Slob alleen ‘in stapjes’ optreden, door percentages van de overheidsfinanciering in te houden. ,,Dat kan de inspectie nu al doen. Maar zodra de termijnen van de negen verbeterpunten aflopen, gaat de inspectie ingrijpen.’’ Volgens Slob is de school ‘in financiële zin wankel’. ,,Dus het inhouden van de bekostiging is niet fijn.’’

Wetsvoorstel

Harder ingrijpen is volgens de ChristenUnie-bewindsman niet mogelijk. ,,U heeft gezien dat de rechter bij het Haga ook een oordeel heeft gegeven.’’ Bij die school wilde Slob de geldkraan helemaal dichtdraaien, maar daar stak de rechter een stokje voor.

Een wetsvoorstel dat het makkelijker moet maken voor de Tweede Kamer om bij scholen die slecht worden bestuurd in te grijpen, stuurt Slob eind januari naar de Kamer. Hij hoopt dat het parlement de wet nog voor de verkiezingen aanneemt.