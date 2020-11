Slob: ‘Journalisten deden dit jaar al 105 keer melding van bedreiging’

Journalisten zijn dit jaar tot nu toe 105 keer naar de politie gestapt om melding te maken van bedreiging. Ook werd er in 36 gevallen aangifte van bedreiging gedaan. Dat zei minister Arie Slob (Media) vandaag bij het debat over de mediabegroting.

In 2019 waren de cijfers lager. Toen werden er 39 meldingen gedaan en 13 aangiftes. Maar volgens de ChristenUnie-bewindsman is het niet mogelijk om één op één een vergelijking te trekken. Begin 2019 werd er een speciaal meldpunt in het leven geroepen, PersVeilig, dat in november 2019 aan de slag ging en onder meer dergelijke gegevens verzamelt. Daardoor is de bekendheid mogelijk toegenomen, stelde Slob, met meer meldingen en aangiftes tot gevolg.

In PersVeilig werken de Nederlandse Vereniging van Journalisten, het Genootschap van Hoofdredacteuren, politie en Openbaar Ministerie samen om de positie van journalisten die te maken hebben met bedreiging of agressie te versterken. ,,Accepteer het nooit”, benadrukte Slob in het debat. Hij vindt dat er meer aandacht moet komen voor de positie van freelancers, die geen werkgever achter zich hebben staan.

Onderzoek

Slob kondigde een nieuw landelijk onderzoek aan onder journalisten naar bedreiging. Dat is een vervolg op het grote onderzoek onder ruim 600 Nederlandse journalisten dat in 2017 is gedaan. Daaruit bleek dat bedreiging onder de beroepsgroep toenam. Van de ondervraagden zei 61 procent wel eens geïntimideerd te zijn tijdens het werk, 43 procent zei jaarlijks met bedreiging te maken te hebben.

Als er aangifte wordt gedaan, loopt dat niet altijd zoals minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat zou willen. Dit zei hij eind oktober toen bedreigde journalist Chris Klomp van de politie te horen kreeg dat hij ‘beter kon verhuizen’. De NOS besloot eerder die maand door toename van intimidatie, vooral op de weg, de logo's weg te halen van satellietwagens. Ook stuurt de omroep regelmatig beveiligers mee op pad met verslaggevers.

