Slob herhaalt: structureel extra geld voor onderwijs ‘zit er nu niet in’

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs houdt vol dat er géén extra geld komt voor lerarensalarissen. ,,Structureel geld, dat zit er nu niet in”, zei hij tijdens een Kamerdebat over leraren. ,,We gaan wel kijken naar incidenteel geld.” Dat geld zou dan bij de Najaarsnota vrijgemaakt moeten worden.

Premier Rutte en Slob gaan volgende week woensdag in gesprek met werkgevers en onderwijsbonden. Verschillende Kamerleden wilden van Slob weten wat hij in dat gesprek kan bieden. Maar de ‘hoge verwachtingen’ die D66-Kamerlid Paul van Meenen zei te hebben van de afspraak waarbij de minister-president aanschuift, maakte Slob in het debat niet waar.

Slob benadrukte dat de sociale partners zelf om het gesprek hebben gevraagd. ,,Uiteraard is dat verzoek gehonoreerd.” De werkgevers en bonden willen met Rutte om tafel omdat hij bij de Algemene Politieke Beschouwingen zei op zoek te willen gaan naar incidenteel extra geld, mits er eerst een nieuwe cao wordt afgesloten. Dat werd gezien als chantage. Volgens Slob had Rutte alleen aangegeven dat het ‘heel dienstbaar’ zou zijn als de cao wordt afgesloten.

Actie

Volgens de oppositie is de maat vol nu het lerarentekort steeds zichtbaarder wordt. Meerdere Kamerleden haalden de 16de Montessorischool in Amsterdam aan, die twee weken geleden aankondigde te moeten sluiten vanwege het lerarentekort. Zij willen actie van Slob.

Ook regeringspartij D66 wil dat de loonkloof tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs wordt gedicht. Volgens Van Meenen woedde er een paar jaar geleden een veenbrand in het onderwijs. ,,Er kwamen toen twee emmers water voor een salarisverhoging en lagere werkdruk. Inmiddels woekert er een uitslaande brand. Er is meer nodig.”

Volgens PvdA en SP moet Van Meenen dan ook boter bij de vis doen en de premier en Slob met een opdracht naar het gesprek met de sociale partners sturen. Van Meenen stelde dat gesprek eerst te willen afwachten.

Toelatingseisen

In de strijd tegen het lerarentekort pleitten de coalitiepartijen er in De Telegraaf voor om de toelatingstoets voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek te schrappen. De taal- en rekentoets moest wel in stand blijven. Maar minister Ingrid van Engelshoven – die over de pabo’s gaat – voelt er weinig voor de toelatingseisen te versoepelen. ,,Het is te makkelijk en te snel om te zeggen: dan doen we die toetsen maar niet.”