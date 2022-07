Sigrid Kaag: ‘Men neemt steeds meer het heft in eigen handen, dat is zorgelijk en gevaarlijk’

Update Oekraïne, ‘dwarse’ lid Turkije en nieuwe leden Finland en Zweden: veel te bespreken op Navo-top

De Navo-top in Madrid die nu gaande is, kent een overvolle agenda. De leiders praten over de steun aan Oekraïne, nieuwe leden Finland en Zweden, het ‘dwarse’ lid Turkije, maar ook over China, geld en troepenuitbreiding. Het is misschien wat veel.

28 juni