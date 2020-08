Sigrid Kaag en Ton Visser kandidaat-lijsttrekker D66

vissen met jan Sandra Beckerman (SP): ‘Ik schrok heel erg hoe alle clichés over de Tweede Kamer kloppen’

2 augustus In de interviewserie Vissen met Jan praat verslaggever Jan Hoedeman elke week met een politicus over het leven en de politiek. Archeologe en SP-Kamerlid Sandra Beckerman droomt van een linkse golf in de tijdgeest. ‘Ik denk dat we daar klaar voor moeten zijn.’